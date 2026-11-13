Новини
Търси
Подкаст
Политика

ВСС са доволни, че не се обсъжда съкращаване на магистрати

ВСС са доволни, че не се обсъжда съкращаване на магистрати
Снимка: БТА

Съдебните кадровици очакват конструктивен диалог за обсъждане на Бюджета за 2027 г.

Висшият съдебен съвет приема с удовлетворение изричното уточнение на Министерството на правосъдието, че не се обсъждат мерки, насочени към съкращаване на магистрати - възможност, каквато Конституцията на България не допуска, независимо от наличието или липсата на придобита несменяемост, като правомощията по назначаване и освобождаване от длъжност принадлежат изключително на Съдийската и Прокурорската колегия на Съвета. Това се посочва в позиция на ВСС, изпратена до медиите.

От ВСС потвърждават позицията си за водене на конструктивен, професионален и открит диалог с изпълнителната власт на предстоящата среща на 16 ноември с цел намиране на устойчиви и законосъобразни решения за бюджета на съдебната власт при пълно зачитане на конституционните правомощия на институциите.

На 12 ноември министърът на правосъдието Николай Найденов отправи покана за среща на 16 ноември до представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС) Ваня Анчева, и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова, както и до председателите на Националното сдружение на съдебните служители и на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

От ведомството допълват също, че не са отправяни искания към ВСС за информация относно броя на магистратите без статут на несменяемост във връзка с евентуални съкращения в съдебната система.

Още по темата

Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глътка въздух

Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глътка въздух

Изборът на нови членове на ВСС от съдийската квота отива на втори тур

Изборът на нови членове на ВСС от съдийската квота отива на втори тур

Избраха шестимата нови членове на ВСС от съдийската квота при рекордна активност

Избраха шестимата нови членове на ВСС от съдийската квота при рекордна активност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Благомир Коцев с емоционална равносметка за три години начело на Варна

Благомир Коцев с емоционална равносметка за три години начело на Варна

Нанков: Шишков лъже за готовността на АПИ за зимата, пътищата все още не са подготвени

Нанков: Шишков лъже за готовността на АПИ за зимата, пътищата все още не са подготвени

ДСБ иска изслушване на Румен Радев за френската декларация

ДСБ иска изслушване на Румен Радев за френската декларация

Водещи

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 8 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 13 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 14 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 15 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 15 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 21 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 24 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 32 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 37 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

  • Преди 56 минути