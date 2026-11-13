ВСС са доволни, че не се обсъжда съкращаване на магистрати

Висшият съдебен съвет приема с удовлетворение изричното уточнение на Министерството на правосъдието, че не се обсъждат мерки, насочени към съкращаване на магистрати - възможност, каквато Конституцията на България не допуска, независимо от наличието или липсата на придобита несменяемост, като правомощията по назначаване и освобождаване от длъжност принадлежат изключително на Съдийската и Прокурорската колегия на Съвета. Това се посочва в позиция на ВСС, изпратена до медиите.

От ВСС потвърждават позицията си за водене на конструктивен, професионален и открит диалог с изпълнителната власт на предстоящата среща на 16 ноември с цел намиране на устойчиви и законосъобразни решения за бюджета на съдебната власт при пълно зачитане на конституционните правомощия на институциите.

На 12 ноември министърът на правосъдието Николай Найденов отправи покана за среща на 16 ноември до представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова, и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС) Ваня Анчева, и.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова, както и до председателите на Националното сдружение на съдебните служители и на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт.

От ведомството допълват също, че не са отправяни искания към ВСС за информация относно броя на магистратите без статут на несменяемост във връзка с евентуални съкращения в съдебната система.