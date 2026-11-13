Калин Каменов: Вятърът във Враца достигна 110 км в час

Непрекъснато постъпват сигнали за щети, причинени от силния вятър - повреди по сгради, по коли, паднали дървета, улични стълбове, електропроводи. Преди обяд вятърът достигна 110 км в час. Това заяви кметът на Враца Калин Каменов пред Нова нюз.

Той показа ледената пързалка на Враца, която е укрепена от осем водни съоръжения, тежащи 28 тона, а вятърът е успял да я премести и да разруши конструкцията.

Помагахме на хората да се приберат спокойно вкъщи. Затова не пуснахме децата ваканция, за да не тръгнат по улиците, а искахме да ги задържим на сигурно в училището.

За щастие, няма пострадали хора. Има паднали с леки охлузвания, но не и ранени.