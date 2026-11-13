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Почина легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов

Почина легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов
БТА

Бившият страж на Черноморец, ЦСКА и Нефтохимик си отиде на 73-годишна възраст

Бургаският футбол загуби една от емблематичните си фигури. Легендарният вратар Дражо Стоянов почина на 73 години. Датата на погребението все още не е обявена, като се очаква то да бъде в неделя или понеделник.

Стоянов е роден на 16 май 1953 г. в Бургас и е юноша на Черноморец. В кариерата си играе за три клуба - ЦСКА, Черноморец и Нефтохимик. С армейците става шампион на България и печели два пъти Купата на страната, а след това прекарва шест години в Черноморец и още десет в Нефтохимик.

В професионалната си кариера записва над 380 мача и отбелязва пет гола, четири от които от дузпи. Той остава рекордьор по участия за Нефтохимик с 277 срещи.

След края на състезателния си път работи като треньор в клуба и в други бургаски отбори, като помага за развитието на няколко поколения местни вратари.

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