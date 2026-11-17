Община Враца предупреди жителите за очакван силен вятър на 18 ноември и призова за повишено внимание. От местната администрация съобщиха, че учебният процес в училищата и дейностите в детските градини ще продължат по установения график, в нормален присъствен режим.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) жълт код за силен вятър е обявен за Враца, Криводол и Мездра.

В Козлодуй, Мизия и Криводол се очакват и интензивни валежи. Прогнозните количества са между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа, като на места са възможни до 30 литра за шест часа.

От общината призоваха гражданите и фирмите да обезопасят строителните обекти, рекламните съоръжения и предметите, оставени на открито. Особено внимание трябва да се обърне на балконите и терасите, откъдето силният вятър може да събори предмети и да застраши преминаващите.

Предупреждението идва само дни след като бурният вятър причини редица материални щети във Враца и Мездра.

Местните власти призовават жителите да бъдат внимателни и да следят актуалната информация за метеорологичната обстановка.