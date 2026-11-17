Евентуален фалит на "Топлофикация София" може да доведе до сериозни проблеми с отоплението на столичани, замърсяването на въздуха и натоварването на електрическата мрежа. За това предупреди независимият общински съветник Ваня Григорова в интервю за Bulgaria ON AIR.

Според нея финансовото състояние на дружеството се влошава от години заради недостатъчните инвестиции в топлопреносната мрежа, непризнатите от енергийния регулатор разходи и високите цени на природния газ.

Григорова посочи, че за периода от 2011 до 2026 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е признала разходи на "Топлофикация София" в размер на 930 млн. евро.

По думите ѝ това е ограничило възможностите на дружеството да инвестира в подмяната на амортизираната инфраструктура и да предотвратява авариите, които оставят домакинства без парно и топла вода.

Тя отбеляза, че между 2010 и 2020 г. са подменяни средно по около 10 километра тръби годишно при необходимост от поне 33 километра.

Като допълнителен фактор за финансовите затруднения Григорова посочи рязкото поскъпване на природния газ през 2022 г., което според представените от нея данни е довело до загуба от 267,7 млн. евро.

Общинският съветник прогнозира, че до края на настоящия отоплителен сезон задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" могат да надхвърлят 1 млрд. евро.

Според Григорова още в началото на мандата на столичния кмет Васил Терзиев е трябвало да бъдат предприети действия за осигуряване на финансиране чрез заемни средства и европейски програми.

Тя заяви, че само от Модернизационния фонд биха могли да бъдат привлечени около 260 млн. евро за ремонт на най-критичните участъци от топлопреносната мрежа.

Григорова разкритикува и предложението на Терзиев Световната банка да извърши нов анализ на състоянието на общинското дружество.

Според нея финансовите и техническите проблеми на "Топлофикация София" са известни от години, а възлагането на допълнителен анализ може да бъде стъпка към отдаването на част от дейността на концесия.

По думите ѝ съществува риск печелившата производствена част да бъде предоставена на концесионер, докато амортизираната топлопреносна мрежа остане отговорност на общинското дружество.

Това е оценка на Григорова за възможното развитие на ситуацията, а не потвърдено решение за концесиониране.

Общинският съветник предупреди и за последствията, ако дружеството изпадне в несъстоятелност и голям брой домакинства останат без централно отопление.

Според нея част от столичани биха преминали към отопление с твърди горива, което може да доведе до значително влошаване на качеството на въздуха. Други биха използвали електрически уреди и климатици, създавайки риск от претоварване на електроразпределителната мрежа.

Григорова настоява за предприемане на мерки за финансово стабилизиране на "Топлофикация София" и модернизиране на инфраструктурата, вместо да се разчита единствено на нови анализи на състоянието на дружеството.