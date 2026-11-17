52-годишният унгарски шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа край Монтана, при която загина един човек, а друг беше ранен, е освободен под парична гаранция. Решението е на Окръжния съд в Монтана, който не уважи искането на прокуратурата за постоянното му задържане под стража, съобщава БТА.

Инцидентът стана на 13 ноември на главен път Е-79 край Монтана. Според обвинението унгарският гражданин с инициали Ш. Ж. е управлявал товарен автомобил с ремарке и по непредпазливост е причинил смъртта на 35-годишния И. Г. от Тополовград, който е имал българско и турско гражданство. При произшествието е пострадал и 38-годишен турски гражданин.

Двамата са управлявали отделни микробуси, които са били ударени последователно от ремаркето на тежкотоварния автомобил.

Според прокуратурата обвиняемият се е движел с превишена скорост, несъобразена с усложнената пътна обстановка - тъмната част на денонощието и силен дъжд. Държавното обвинение е настояло за най-тежката мярка за неотклонение, като е посочило високата степен на обществена опасност на деянието.

Защитата е оспорила искането с аргумента, че шофьорът признава вината си и е готов да съдейства на разследването. Посочен е и адрес в България, на който обвиняемият може да бъде открит.

След като разгледал доказателствата и изслушал страните, съдът е приел, че са налице две от трите законови предпоставки за задържане под стража – обвинение за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, и данни за съпричастност на обвиняемия към деянието.

Магистратите обаче не са установили опасност 52-годишният мъж да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това е определена парична гаранция и му е наложена забрана да напуска пределите на България.

Непосредствено след катастрофата шофьорът е бил задържан първоначално за 24 часа с полицейска заповед, а впоследствие за още 72 часа с постановление на прокуратурата.

След съдебното заседание обвиняемият е внесъл определената парична гаранция и е бил освободен.

Определението на Окръжния съд в Монтана може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в София в тридневен срок.