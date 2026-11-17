Един човек е загинал при челен сблъсък между два леки автомобила край Монтана, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала малко преди обяд на спускането непосредствено след село Благово в посока Берковица.

Движението в района е затруднено. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика, като пропускат автомобилите в едната лента.

Криминалисти изясняват на място причините за катастрофата. Една от версиите е неправилно изпреварване.