Челен сблъсък край Монтана, има жертва
Инцидентът е станал недалеч от Берковица, движението е затруднено
Един човек е загинал при челен сблъсък между два леки автомобила край Монтана, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала малко преди обяд на спускането непосредствено след село Благово в посока Берковица.
Движението в района е затруднено. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика, като пропускат автомобилите в едната лента.
Криминалисти изясняват на място причините за катастрофата. Една от версиите е неправилно изпреварване.