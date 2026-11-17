Сръбският военен пилот майор Горан Булаич загина тази сутрин при катастрофа с изтребител МиГ-29 край град Стара Пазова. Смъртта му беше потвърдена от Министерството на отбраната на Сърбия. Булаич е познат и с участието си в спасителна операция по време на опустошителните наводнения в страната през 2014 г., когато помогна за спасяването на над 150 души.

Самолетът, който е бил част от 204-та авиационна бригада на сръбската армия, се е разбил около 8:45 ч. На мястото са пристигнали служители на военната полиция, а за инцидента е уведомен компетентният прокурор.

Министерството на отбраната е сформирало комисия за разследване на обстоятелствата около катастрофата и евентуалната отговорност. Отделна експертна комисия на Военновъздушните сили ще установи причините за падането на самолета.

Министърът на отбраната Братислав Гашич и заместник-началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Тиосав Янкович са изпратили съболезнователни телеграми до семейството на загиналия пилот. Янкович е пътувал към мястото на инцидента.