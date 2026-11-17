След продължителна борба с тежко онкологично заболяване почина старши инспектор Станимир Богданов от Районното управление в Несебър. Криминалистът, посветил повече от две десетилетия на службата в МВР, е издъхнал след лечение в специализирана клиника в Истанбул, съобщава Novini.bg.

През последните седмици хиляди хора се обединиха в благотворителна кампания, за да помогнат на Богданов да продължи лечението си в Турция.

За смъртта му съобщи неговата дъщеря Златомира Колева, която публикува емоционално прощално послание в социалните мрежи.

"С огромна болка и неописуема тъга ви съобщаваме, че нашият обичан Станимир Богданов загуби битката с болестта и ни напусна. Борихме се заедно с него до последно“, написа тя.

Станимир Богданов става известен в цялата страна през 2017 г., когато по време на почивния си ден задържа мъж, участвал в схема за източване на банкови карти.

По информация на "24 часа“ полицаят е бил облечен с шорти и джапанки и е действал без служебно оръжие и белезници. За проявената смелост е номиниран в класацията "Личност на годината“.

Тежкото заболяване е диагностицирано в края на 2024 г., а през октомври тази година децата му Златомира и Емил отправят публичен призив за финансова помощ.

За предложеното лечение в Турция са били необходими 224 000 евро. В кампанията се включват колеги от системата на МВР, приятели, жители на Несебър и хора от цялата страна.

Близките му разказват, че през годините Богданов сам е участвал в благотворителни инициативи и е подпомагал свои колеги, изправени пред тежки житейски ситуации.

След смъртта му семейството обяви, че благотворителната кампания се прекратява, а поставените дарителски кутии ще бъдат изтеглени.

Събраните до момента средства ще бъдат насочени към други болни хора, които се нуждаят от финансова подкрепа за лечението си.

В прощалното си послание дъщерята на криминалиста благодари на всички дарители и доброволци, които са подкрепили семейството през последните седмици.

Близките отправиха и молба за уважение към личното им пространство в този тежък момент.

"Тати, борихме се за теб до последно. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш всеки ден! Завинаги ще бъдеш част от нас!“, написа Златомира Колева.