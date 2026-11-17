Опит за хакерска атака е бил засечен срещу една от най-големите хостинг компании в България - "Суперхостинг“. От дружеството съобщиха за установен неоторизиран достъп до вътрешна система, като увериха, че уязвимостта е била открита и отстранена своевременно.

Според компанията хостинг услугите на клиентите, включително уебсайтове, електронна поща, бази данни и файлове, не са засегнати от инцидента.

"Уязвимостта беше открита и отстранена бързо. Хостинг услугите на клиентите ни (сайтове, електронна поща, бази данни и файлове) не са засегнати. Към момента нямаме индикации за изтичане на клиентски данни“, посочват от "Суперхостинг“, цитирани от bTV.

Във връзка с установения неоторизиран достъп са уведомени Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и CERT Bulgaria - националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.

Като превантивна мярка компанията е нулирала паролите за клиентските акаунти, независимо че към момента няма данни за изтичане на клиентска информация.

От дружеството уточняват, че всички потребители са получили електронни писма с информация за инцидента и указания за следващите действия.

"Като стандартна превантивна мярка нулирахме и паролите за клиентските акаунти. Всички наши клиенти получиха имейл с информация какво се е случило и какви са следващите стъпки за тях“, съобщават още от компанията.

Към момента не се съобщава за прекъсване на предоставяните услуги или за засегнати клиентски сайтове. От "Суперхостинг“ подчертават, че предприетите мерки са с превантивен характер.