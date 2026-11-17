Градовете без летища постепенно ще изчезнат, защото младите хора търсят свързаност и възможност бързо да пътуват до европейски и международни дестинации. Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков по време на конференцията „Туризъм и транспортна свързаност. Визия, комуникация и реклама – фактори за устойчив растеж“, организирана от Националния борд по туризъм с институционалното партньорство на Министерството на туризма в NV Tower в София.

По думите му България трябва да работи за възстановяването и развитието на малките летища, сред които тези в Горна Оряховица, Русе, Стара Загора и Сливен. Той изрази надежда да бъде реализирана и идеята за летище в района на Банско.

Председателят на АБАИ акцентира и върху необходимостта от по-добра свързаност с държави като Виетнам и Индонезия. Той посочи, че съществуват затруднения пред бизнес пътуванията и привличането на туристи от тези пазари, включително при получаването на визи. Необходимо е държавата да намери решение на тези проблеми, за да могат да бъдат използвани възможностите за развитие на въздушните връзки и туризма, заяви Иванджиков.

Той постави въпроса и за подкрепата на българските авиокомпании, като отбеляза, че трябва да се търсят възможности за тяхното развитие наред с подкрепата за международните нискотарифни превозвачи. По думите му, въпреки европейските регулации, съществуват механизми, чрез които българските компании могат да бъдат подпомогнати.

Иванджиков обърна внимание и на състоянието на летище Пловдив, като посочи, че преди няколко седмици НАП е наложила запор върху заплатите. Според него регионът има потенциал за развитие, но това изисква добре работещо летище, правилен мениджмънт и ръководство с ясна визия.

Той даде за пример летище Крайова в Румъния, което по думите му е успяло да се превърне от малко и слабо развито летище във водещо. Иванджиков съобщи, че преди няколко месеца в качеството си на председател на АБАИ е подписал партньорство с румънската асоциация на летищата. При посещение в страната е имал възможност да се запознае с развитието на четири държавни и 13 частни летища, възстановени с европейски и държавни средства.

Според него рекламата на България като туристическа дестинация трябва да върви паралелно с подобряването на инфраструктурата, транспортната свързаност и облика на населените места. Той отбеляза, че проблемите с пътищата, паркингите, чистотата и презастрояването могат да отблъснат туристите, независимо от вложените средства в реклама.

Иванджиков призова за по-добра координация между Министерството на транспорта, Министерството на туризма и останалите институции, така че България да развива едновременно летищната си инфраструктура, туристическите си райони и международната си свързаност.