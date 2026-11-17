Българската икономика е изправена пред сериозни рискове заради липсата на реформи, увеличаващите се държавни разходи и отслабващото потребление. Това заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев пред Bulgaria ON AIR.

Според него през последните пет години икономическият растеж е бил движен основно от потреблението, подкрепяно от увеличаването на заплатите в публичния сектор, докато индустриалното производство е в застой.

"Държавата тегли заеми от близо 1 млрд. евро месечно. Този милиард отива основно за внос на потребителски стоки. Тоест той изтича от държавата в същия момент", заяви Панев.

Депутатът определи проекта за Бюджет 2027 като "страхлив" и предупреди, че новите данъци за над 2 млрд. евро няма да доведат до възстановяване на икономическия растеж.

По думите му "Демократична България" подготвя предложения за намаляване на данъчната тежест и ограничаване на бюджетния дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт.

Панев настоя и за повече прозрачност при големите инфраструктурни проекти, като даде пример с обществена поръчка за мантинели на стойност 90 млн. евро.

Той отправи критики и към управлението на държавните енергийни дружества, като посочи, че печалбата на АЕЦ "Козлодуй" е намаляла двойно, а "Булгаргаз" е отчел загуба от 28 млн. евро за първите три месеца на годината.

Според изчисленията му, ако се отчетат трудно събираемите вземания от "Топлофикация София", финансовият недостиг на газовото дружество достига около 2 млрд. лева.

"Това е една фалирала компания, която, ако беше на свободния пазар, отдавна щеше да е фалирала", заяви Панев.

Депутатът предупреди, че високите бюджетни дефицити изчерпват финансовите резерви на държавата и ограничават възможността ѝ да реагира при бъдещи икономически кризи.

"Всеки може да прави дефицити при икономически растеж и да харчи пари като луд. Но когато дойде тежкият момент, може да се окаже, че пари няма", заключи Владислав Панев.