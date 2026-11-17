Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че има данни за служители на МВР, които в миналото са подпомагали укриването на доказателства и прикриването на извършители на убийства. В интервю пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова той посочи, че става въпрос за повече от един случай, включително за знакови престъпления в различни части на страната.

"От действията, които до момента са извършени, констатирам нещо много тревожно и то е, че назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийства“, заяви Демерджиев.

По думите му част от тежките престъпления в България може да са останали неразкрити именно заради действия на служители на вътрешното министерство, които са възпрепятствали установяването на извършителите.

"Част от убийствата, които са извършени на нашата територия, смятам, че не са разкрити по причина, че служители на МВР към онзи момент са подпомагали укриването на доказателства и прикриването на извършител“, посочи той.

Министърът уточни, че разследванията обхващат различните нива на евентуална съпричастност към престъпленията – от преките извършители до възможните съучастници и поръчители.

Демерджиев отказа да посочи конкретни имена и случаи, тъй като по думите му работата по установяването на замесените лица продължава.

"Искам да установим тези хора и да си понесат отговорност. Всички, за които имаме такива данни. За съжаление, случаят не е един“, подчерта вътрешният министър.

Той заяви, че става въпрос за знакови убийства в цялата страна, чието разследване е било възложено на специализирани структури на МВР.

Според Демерджиев данните за евентуално прикриване на престъпления се отнасят до служители, които към съответния момент са били част от тези структури.

Вътрешният министър коментира и разследването на убийството на Илиян Филипов, като уточни, че към момента нито една от проверяваните версии не е отпаднала.

"Нито една версия не е отпаднала по отношение убийството на Илиян Филипов. Ще отпадне тогава, когато имаме събрани категорични доказателства, които посочват някоя от версиите, работим по всички възможни версии“, заяви Демерджиев.

Той допусна, че в хода на работата на разследващите могат да бъдат разкрити и други убийства, останали неразрешени през годините.

"Няма да се учудя, ако разкрием още неразкрити убийства“, каза министърът.

Към момента Демерджиев не е посочил конкретни служители, срещу които са повдигнати обвинения във връзка с твърденията му за укриване на доказателства.