Утре, 19 ноември, от 11:00 часа, в църквата в село Алдомировци ще бъде опелото на 18-годишната Милена, която загина след тежък пътен инцидент в Драгоман.

Момичето беше блъснато от автомобил, управляван от 26-годишен служител на „Гранична полиция“. След катастрофата Милена е транспортирана в болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е починала.

При извършената проверка на водача е установено наличие на 1,63 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на момичето. С прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава.

Иззети са записи от камерите за видеонаблюдение в района на инцидента, разпитват се свидетели и са назначени експертизи, които трябва да изяснят механизма на катастрофата и поведението на водача преди удара.

Смъртта на Милена предизвика силен отзвук в Драгоман и Алдомировци. Жители на района настояват всички обстоятелства около трагедията да бъдат изяснени, а виновните да понесат отговорност.

Междувременно местни жители разказват и за предишни сигнали срещу полицейски служители за управление след употреба на алкохол.

Пред ТАРАЛЕЖ жителка от района на Драгоман - Юлия Лешен сподели, че още през 2020 г. е подала жалба за пиян полицай, но до днес не е получила информация за резултата от проверката.

Утре близките и приятелите на Милена ще се съберат в църквата в Алдомировци, за да я изпратят в последния ѝ път.