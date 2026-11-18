Иззеха близо 141 кг кокаин на ГКПП "Капъкуле"
Иззетият наркотик е най-голямото количество кокаин, конфискувано в единична пратка на граничния пункт "Капъкуле"
Близо 141 кг кокаин са иззети на турския ГКПП "Капъкуле" на границата с България, предава Анадолската агенция.
Камион, който е преминал в Турция, е бил изпратен за проверка с рентген. При проверката е бил установен нерегистриран товар.
В рамките на последвалото щателно претърсване на превозното средство със специално обучено куче са били открити 123 пакета, съдържащи 140,970 кг кокаин.
Турското Министерство на търговията посочи, че иззетият наркотик е най-голямото количество кокаин, конфискувано в единична пратка на граничния пункт "Капъкуле" край Одрин.
Стойността на конфискувания кокаин е около 550 млн. турски лири (близо 10 млн. евро).
Предприето е разследване по случая.