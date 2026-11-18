Близо 141 кг кокаин са иззети на турския ГКПП "Капъкуле" на границата с България, предава Анадолската агенция.

Камион, който е преминал в Турция, е бил изпратен за проверка с рентген. При проверката е бил установен нерегистриран товар.

В рамките на последвалото щателно претърсване на превозното средство със специално обучено куче са били открити 123 пакета, съдържащи 140,970 кг кокаин.

Турското Министерство на търговията посочи, че иззетият наркотик е най-голямото количество кокаин, конфискувано в единична пратка на граничния пункт "Капъкуле" край Одрин.

Стойността на конфискувания кокаин е около 550 млн. турски лири (близо 10 млн. евро).

Предприето е разследване по случая.