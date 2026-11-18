Два промишлени обекта в руския Краснодарски край са обхванати от пожари след украински удари през нощта. При атаките са ранени четирима души, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Междувременно руската армия обяви, че е нанесла удари по пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил, както и по товарен кораб, пътуващ към пристанище Пивденне. Според руското военно командване съоръженията са били използвани за разтоварване на военни доставки.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е свалила или отклонила 126 руски дрона при нощна атака.

По данни на украинското командване от 18:00 ч. на 17 ноември руските сили са изстреляли общо 141 безпилотни летателни апарата, сред които дронове от типовете „Шахед“, „Гербера“ и примамки.

Към 8:00 ч. на 18 ноември украинската ПВО е неутрализирала 126 от тях. Въздушни удари са регистрирани на седем места в страната.