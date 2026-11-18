Европейският съюз предприема стъпки за ускоряване на модернизацията и разширяването на електроенергийните мрежи в държавите членки. Целта е да се намалят разликите в цените на електроенергията между отделните региони и да се улесни преминаването към по-чисти енергийни източници, съобщи ДПА.

В Брюксел беше постигнато съгласие за премахване на забавянията и административните ограничения, които възпрепятстват модернизирането и разширяването на електроенергийните мрежи в ЕС. Новите мерки предвиждат съкращаване на сроковете за одобрение на проекти за възобновяеми енергийни източници, електропреносни мрежи, съоръжения за съхранение на енергия и зарядни станции за електромобили.

Основната задача е произведената от вятърни и слънчеви централи електроенергия да достига по-лесно до районите с най-голяма нужда от нея. Така Брюксел се надява да ограничи регионалните ценови различия, да повиши сигурността на доставките и да намали зависимостта на Европа от вносни енергийни ресурси.

Споразумението е част от инициативата на Европейската комисия, представена през декември. Недостатъчният капацитет на електроенергийните мрежи от години затруднява интеграцията на възобновяемите източници и ограничава възможностите за понижаване на цените на енергията.

Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен обърна внимание на противоречието между нарастващото производство на електроенергия и ограниченията на инфраструктурата. По думите му значителни количества произведена енергия не могат да бъдат включени в мрежата заради недостатъчния ѝ капацитет.

Показателен пример е Дания, където произведената електроенергия не винаги може да бъде прехвърлена ефективно към Германия поради ограничения във възможностите на германската електропреносна система.

Според оценките на Европейската комисия за разширяването и модернизирането на електроенергийните мрежи ще бъдат необходими инвестиции на стойност над 1 трилион евро до 2040 г.

Постигнатото споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и държавите членки.