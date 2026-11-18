Александър Везенков отбеляза феноменален кош от центъра, за да вкара мача между Олимпиакос и Макаби Тел Авив от 12-ия кръг на Евролигата в продължение. Гръцкият гранд вкара топката в игра от собствената си половина при оставащи само 1,4 секунди до края. В крайна сметка топката влезе, в продължението Олимпиакос триумфира с 97:95.

Везенков избухна с кош от центъра при победа на Олимпиакос (ВИДЕО)

„Имах малко късмет, но докато я наблюдавах, усетих, че ще влезе“, сподели Везенков след мача. „Допуснахме много грешки. Не заслужавахме да победим, но победата си е победа“, каза той. „Трябва да отдам дължимото на отбора си, че нито за миг не се предадохме. Вкарахме важни кошове. Ако искаш да постигнеш нещо, трябва да работиш здраво и да изчистиш тези грешки“, каза още българинът, който завърши мача с 37 точки и 9 борби.

Активът от 37 точки е второто най-добро лично постижение за Везенков в Евролигата. С него той изравни и втория най-силен резултат за играч на Олимпиакос в най-силния клубен турнир по баскетбол на континента.

„Имаме най-добрия играч в Евролигата, MVP на Евролигата, Саша Везенков. Той доказа защо е най-добрият“, похвали го треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас.