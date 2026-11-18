Вече са ясни урните за жребия за квалификациите за eвропейското първенство по футбол през 2028 година. България попадна в предпоследната четвърта урна заради слабото си представяне в Лигата на нациите. Жребият ще бъде изтеглен на 6 декември 2026 година в Белфаст, Северна Ирландия. В него ще участват 54 национални отбора, които ще бъдат разпределени в 12 квалификационни групи. Шест от тях ще бъдат с по четири тима, а останалите шест с по пет.

Ясни са всички четвъртфиналисти в Лигата на нациите

Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия ще се включат в квалификациите, въпреки че са сред организаторите на турнира. Северна Ирландия също ще бъде в отделна група от останалите четири домакини. Предстоящите квалификации ще бъдат последните с групова фаза. След това УЕФА въвежда нов формта, подобен на този в Шампионската лига.

Ето как изглеждат петте урни за предстоящия жребий:

Първа урна: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Белгия, Нидерландия, Дания, Гърция, Италия, Норвегия, Хърватия.

Втора урна: Уелс, Сърбия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Унгария, Северна Ирландия, Словения, Босна и Херцеговина, Република Ирландия.

Трета урна: Шотландия, Украйна, Полша, Румъния, Израел, Грузия, Северна Македония, Черна гора, Албания, Исландия, Словакия, Косово.

Четвърта урна: Естония, Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Финландия, Молдова, Армения, БЪЛГАРИЯ, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан Марино.

Пета урна: Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар, Лихтенщайн.