Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева бе много щастлив след победата срещу Чехия с 56:53 точки. Тя е втора за родната селекция по пътя към мечтата за класиране на европейското първенство по баскетбол през 2027 година.

Женският национален отбор по баскетбол победи Чехия

„Побединихме отбор, който в последните 15 години игра на две олимпиади, две световни и четири европейски. Победихме благодарение на тези прекрасни момичета. Поздравления! Поздравления!“, бе емоционалната оценка след успеха на Гатева.

„Страхотна победа! Мач, който беше на изключителни амплитуди. Бяхме долу ниско. После се вдигнахме горе високо. Започнахме много напрегнато. Не ни се получаваха нито нещата в нападение, нито в защита. Като че ли не можахме да намерим себе си. Притеснението беше повече, отколкото трябва", отбеляза селекционерът.

„Аз знаех, че те много искат, но в крайна сметка, както видяхме, че и Чехия трудно отбелязаха кош, това ни спаси. Смятам, че като първите две части друг път не можем да изиграем толкова лошо такива части. И най важното е, че те показаха това, което сме. Изключителни характери. Битка до последно и се поздравихме с успех", завърши треньорът на България.