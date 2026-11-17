Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов представи плановете на България за постепенно увеличаване на разходите за отбрана през следващите няколко години, включително съществено нарастване на дела на капиталовите инвестиции. Това стана по време на днешното заседание на Съвета „Външни работи“ на ЕС с участието на министрите на отбраната в Брюксел, съобщи Министерството на отбраната.

Във фокуса на дискусиите бяха отношенията на ЕС и Китай в областта на отбраната и сигурността, подкрепата за Украйна и състоянието на трансатлантическото сътрудничество.

Участниците в заседанието изразиха желание да бъде запазена водещата роля на НАТО в областта на възпирането и колективната отбрана, като същевременно европейските съюзници поемат справедлив дял от отговорностите за сигурността на Европа.



Монов отбеляза, че засилването на отбранителните способности на Европа следва да се разглежда като съществен принос към по-силно и балансирано трансатлантическо партньорство.

По време на обсъждането на отношенията между ЕС и Китай заместник-министърът заяви, че България подкрепя последователен, координиран и прагматичен подход към Пекин в областта на отбраната и сигурността, основан на защитата на европейските интереси, зачитането на международното право и засилването на отбранителната готовност на ЕС.

По-рано днес Монов участва и в заседание на Управителния съвет на Европейската агенция по отбрана (ЕАО), на което бяха приети бюджетът на агенцията за 2027 г. и актуализираната ѝ тригодишна рамка за планиране. Българският заместник-министър изрази подкрепата на страната ни за предложеното финансиране и дейността на ЕАО през следващата година.

„Агенцията трябва да продължи да оказва водеща подкрепа на държавите членки в развитието на съвместни отбранителни способности, съвместното придобиване, изследванията и иновациите“, заяви Монов.

Според съобщение на Европейската агенция по отбрана министрите са одобрили увеличаване на бюджета ѝ за 2027 г. с 8,7% до 78 млн. евро. Те са подкрепили и осем области за съвместно развитие на отбранителни способности, сред които крилати ракети, системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, средства за противодействие на дронове и космически системи за ранно предупреждение.