Бюджет 2027 е най-антисоциалният от години, а България е изправена пред тежка зима, икономически затруднения и възможни протести. Това заяви председателят на "Непокорна България" Корнелия Нинова пред Дарик радио.

Според бившия лидер на БСП инфлацията изпреварва увеличението на доходите, което означава реално обедняване на населението въпреки твърденията на управляващите, че бюджетът е социално ориентиран.

"Този бюджет е най-антисоциалният. Фактите и числата го потвърждават. За първи път от много години в закон за бюджета е записано официално обедняване", заяви Нинова.

Тя разкритикува разпределението на държавните средства, като противопостави предвидените увеличения на депутатските възнаграждения на помощите за деца и разходите за здравеопазване.

"Четири евро за едно дете, 1000 евро за един депутат. Това е бюджет на моралния разгул", коментира тя.

Нинова обвини правителството на Румен Радев, че не изпълнява предизборните си обещания за реформи, въпреки че разполага с парламентарно мнозинство от 131 депутати.

Според нея икономическата политика на кабинета застрашава и българското производство. Тя посочи, че се предвижда намаляване на националното съфинансиране за земеделските производители с около 200 млн., както и на средствата за възстановяване на акциза върху използваните от тях горива.

Като възможна мярка срещу поскъпването Нинова предложи намаляване на ДДС върху храните и горивата. Тя разкритикува и действията на председателя на КЗП Мая Манолова, като заяви, че контролът върху цените изисква последователна държавна политика, а не медийни изяви.

Бившият лидер на БСП коментира и договора с турската компания "Боташ", като съобщи, че продължава да търси информация за условията му по съдебен път.

"Чакам съдът да ги принуди да кажат на българското общество за какво подписаха този договор и за какво плащаме по 1 милион на ден", заяви тя.

Нинова отправи критики и към президента Илияна Йотова, като я обвини в липса на ясни позиции по ключови обществени въпроси. Според нея резултатите от президентските избори показват отслабване на подкрепата за "Прогресивна България".

По отношение на пенсионната система Нинова настоя гражданите сами да решават дали да запазят средствата си в частните пенсионни фондове, или да ги прехвърлят към НОИ.

В заключение тя предупреди, че нарастващите цени и неизпълнените обещания могат да доведат до ново обществено недоволство.

"Много тежка зима ни очаква. Заради ръста на цените, заради обедняването, заради спада в икономиката", заяви Нинова.

"Аз прогнозирам, че ще има протести и е съвсем естествено. Хората не издържат вече", допълни председателят на "Непокорна България".