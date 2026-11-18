31-годишен мъж от несебърското село Оризаре е задържан, след като опитал да избяга от полицейска проверка с мотоциклет, а след падане продължил пеша. Тестът му за наркотици отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

Полицейските служители забелязали мотоциклета, който бил без регистрационна табела, а водачът го управлявал без каска. Подали му сигнал за спиране, но той не се подчинил и навлязъл в черен път. Там загубил контрол над мотора и паднал. Последвал опит да избяга пеша, но бил задържан.

При проверката е установено, че мъжът е криминално проявен и няма шофьорска книжка, а регистрацията на мотоциклета е прекратена. У него е открит и близо грам метамфетамин.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.