„Продължаваме да настояваме Бюджет 2027 да бъде изтеглен и пренаписан, тъй като дефицитът е твърде голям и от него произтичат твърде много рискове, включително за продължаващото повишаване на цените“. Това заяви Божидар Божанов.

Той потвърди, че продължават да настояват за оставката на председателя на ДАНС. По повод въпрос дали подкрепя практики за записване на хора без тяхното съгласие, Божанов посочи, че това трябва да бъде проверено от компетентните органи.

В изявлението си Божанов коментира и законопроекта за изменение на Закона за хазарта, който предвижда забрана на рекламата на хазартни игри. Според него това е важна, макар и закъсняла стъпка, около която има съгласие в Народното събрание.

Той подчерта, че между първо и второ четене текстовете трябва да бъдат прецизирани така, че да не останат възможности за заобикаляне на забраната.

„Хазартът е тумор за обществото и затова неговото промотиране като първа стъпка трябва да бъде забранено“, заяви Божанов.

По думите му, ако предвидените ограничения не дадат достатъчен резултат, трябва сериозно да бъде обсъдена и възможността за пълна забрана на хазарта.

„Много български семейства, много българи страдат от тази болест. И ако сегашните мерки не дадат достатъчен ефект, следващата стъпка трябва да бъде сериозно обмислена“, посочи той.

Божанов коментира и процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), като заяви, че това е предизборен ангажимент, за чието изпълнение настояват отдавна.

По думите му вече са изготвени процедурни правила и е създадена процедура, която да гарантира максимална прозрачност, включително чрез изискването на значителен обем документи от кандидатите.

„Уверени сме, че има 11 достойни кандидати, които да бъдат подкрепени“, заяви Божидар Божанов.