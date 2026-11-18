Имаме резерви към проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г., той трябва да бъде преразгледан, каза председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов на пресконференция в столичен хотел.

Настояваме за баланс при разпределението на средствата в бюджета на НЗОК за 2027 г., а това е напълно постижимо между първо и второ четене на законопроекта, без да налага промяна в общата финансова рамка, заяви д-р Николай Брънзалов.

Очакваме още със старта на преговорите по Националния рамков договор да бъдат договорени ефективни механизми за контрол върху отчитането и заплащането на медицинските дейности, както и увеличаване на средствата за медицинска помощ, насочено към повишаване на цените на медицинските дейности, каза още председателят на БЛС.