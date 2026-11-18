Канада и Китай работят за разширяване на възможностите за достъп на финансовите си институции до пазарите на двете държави. Това обяви канадският премиер Марк Карни по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, цитиран от Ройтерс.

По думите му по-тясното финансово сътрудничество ще осигури на двете страни допълнителни възможности за реакция при периоди на нестабилност на международните пазари.

Карни съобщи, че Канада и Китай са подновили споразумението за валутен суап между централните си банки и вече използват взаимно националните си валути. Той подчерта, че прекомерната зависимост от ограничен брой валути и платежни механизми може да създаде сериозни затруднения при евентуални прекъсвания.

Сближаването с Пекин е част от усилията на канадското правителство да диверсифицира икономическите си партньорства и да намали зависимостта си от САЩ. Отношенията между Отава и Вашингтон бяха засегнати от митата, наложени от американската администрация върху редица канадски стоки.

Карни обаче подчерта, че търговските връзки със САЩ остават значително по-мащабни и сложни. „САЩ коренно промениха целите си в областта на търговията, а ние сме съсредоточени върху постигането на подходящо споразумение в интерес на канадците“, заяви той.

Канадският премиер посочи, че преразглеждането на отношенията с Китай е започнало след встъпването му в длъжност миналата година. По думите му през настоящата година канадският износ за китайския пазар е нараснал с над една трета, а двустранният стокообмен е достигнал 125 млрд. канадски долара (87 млрд. щатски долара).

Канада е възстановила достъпа до своя пазар за над 99% от китайските стоки, които по-рано бяха засегнати от наказателни мита.

Двете държави се договориха и за разширяване на предварителното споразумение за достъп на канадски земеделски производители и компании от риболовния сектор до китайския пазар. Пекин ще осигури допълнителни митнически облекчения за канадски продукти на стойност около 400 млн. канадски долара (280 млн. щатски долара). Сред тях са замразено свинско месо, риба и морски дарове.

В замяна Отава ще удължи с две години изключенията от митата за определени китайски стоманени и алуминиеви изделия. Досегашните мерки трябваше да изтекат в края на 2026 г.

По време на форума Карни постави акцент и върху необходимостта от международни правила за развитието на изкуствения интелект. Той предупреди, че липсата на глобална рамка за регулиране на технологията създава сериозни рискове не само за икономиката, но и за биологичната сигурност, демокрацията и човешкото достойнство, предаде Франс прес.

Според канадския премиер дори ръководители на водещи компании и лаборатории в областта на изкуствения интелект предупреждават за потенциалните опасности от развитието на технологията.

Карни заяви, че е обсъдил с китайския президент Си Дзинпин възможностите за създаване на международни механизми за контрол и регулиране на сектора. Изкуственият интелект е сред основните теми на тазгодишната среща на 21-те членки на АТИС.