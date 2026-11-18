Предложеният бюджет за култура предизвика различни оценки от режисьора Борислав Чучков и актьора Веселин Плачков. В ефира на NOVA NEWS Плачков го определи като най-големия досега, а Чучков подчерта, че средствата остават далеч от обещаваното от политическите партии.

Двамата коментираха финансирането на сектора, след като във вторник министърът на културата Евтим Милошев представи бюджет от над 307 млн. евро. По-късно протестиращи определиха представянето му като „кризисен пиар с държавни пари“.

„Бюджетът за култура все още не е приет, може да има промени. Въпреки всичко това наистина е най-големият бюджет за култура, не казвам обаче, че е достатъчен“, заяви Плачков.

Чучков постави акцент върху разминаването между политическите ангажименти и предвиденото финансиране.

„Продължаваме да сме далеч от обещаните пари от всякакви политически партии“, подчерта режисьорът.

И двамата изразиха мнение, че отговорността за размера на средствата не може да бъде възложена единствено на Евтим Милошев, тъй като Министерството на културата зависи от Министерството на финансите.

Плачков настоя и за спешна промяна в методиката за финансиране на културните институции. Според него въпросът трябва да бъде обсъден от министъра и експерти от сектора.