Карлос Насар разкри, че офертите към него да представлява други държави не спират. Олимпийският, четири пъти световен и четири пъти европейски шампион по вдигане на тежести говори пред медиите, след като получи премия в размер на 110 000 евро. Новината бе съобщена преди началото на Министерски съвет от спортния министър Енчо Керязов. Припомянме, че само преди няколко седмици Насар стана световен шампион за четвърти път на шампионата на планетата в Нинбо, Китай.

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„Да, продължават офертите към мен. Има няколко нови страни, които имат желание да представлявам тяхната държава, но за сега ще го запазя за себе си. Аз вече съм отказал", каза Насар, който и в миналото е отхвърлял много примамливи оферти от Близкия Изток.

Насар допълни, че се надява скоро време на положително развитие в родната федерация по вдигане на тежести и избраният за президент Асен Златев най-после да бъде вписан в Търговския регистър и да започне официално да изпълнява задълженията си.

„Единствено ние трябва да си подредим федерацията, за да можем да използваме пълния капацитет и на Министерството на спорта, и на федерацията. Трябва да работят в синхрон спортисти, треньори, федерация и Министерството. Очакваме вписването на Асен Златев и се надяваме да се случват все по-хубави неща", заяви още Насар.