Комисията за защита на потребителите (КЗП) е наложила санкция от 25 000 евро на голяма верига за дрехи и обувки заради установени нарушения при обявяването на намаления.

Проверката е установила, че потребителите са били привличани с оферти за намалени цени, при които е имало несъответствия между обявената стара цена и реално прилаганата цена преди намалението.

Подобни практики могат да създадат у потребителите погрешно впечатление за размера на отстъпката и да ги мотивират да направят покупка, смятайки, че получават по-голяма ценова полза, отколкото е реално.

От КЗП продължават да следят за нарушения при промоции и кампании с намаления, като проверките обхващат както физическите магазини, така и онлайн търговците.

Комисията напомня, че търговците са длъжни ясно да посочват условията на промоциите и да не представят за намаление цена, която не отговаря на изискванията за реално намаляване на стойността на стоката.

Санкцията е пореден сигнал към търговците, че обявяването на фиктивни или подвеждащи отстъпки може да доведе до сериозни финансови наказания.