Световноизвестният модел и автор Мей Мъск, майка на предприемача Илон Мъск, ще посети България за първи път. На 6 декември тя ще гостува в София, където лично ще представи най-новата си книга Timeless на специално събитие под надслов „Мей Мъск: История без граници“.

Посещението ще даде възможност на българската публика да се срещне с една от най-разпознаваемите фигури в световната модна индустрия. В продължение на десетилетия Мей Мъск изгражда успешна международна кариера, преминавайки през различни професионални и лични предизвикателства.

В центъра на Timeless са темите за личната независимост, увереността и възможността човек да започне отначало независимо от възрастта. Чрез собствения си житейски опит Мъск показва, че новите възможности не са ограничени от годините и че успехът може да дойде във всеки етап от живота.

Мей Мъск – кариера и ново начало на всяка възраст

Родена през 1948 г. в Реджайна, Канада, Мей Мъск израства в Южна Африка, където започва и кариерата ѝ на модел. Освен в модната индустрия тя се развива и в научната сфера – има докторска степен по диететика и работи като диетолог, като изгражда собствена практика в осем града и три държави.

Професионалният ѝ път като модел започва още на 15-годишна възраст, но международната ѝ популярност достига нови висоти в по-късен етап от живота ѝ. На 69 години става лице на козметичната марка CoverGirl, а на 74 години се появява на корицата на специалното издание Sports Illustrated Swimsuit за 2022 г.

През годините работи с редица известни модни и козметични брандове, а снимките ѝ украсяват кориците на списания като Vogue, Elle, Marie Claire и Harper's Bazaar.

След раздялата със съпруга си тя отглежда сама трите си деца, като паралелно развива професионалната си кариера първо в Канада, а по-късно и в САЩ. Трудностите и решенията, които бележат този период от живота ѝ, заемат важно място в нейните книги.

Първата ѝ автобиография – A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, се превръща в международен бестселър и е преведена на десетки езици. В нея Мъск споделя личния си опит, като поставя акцент върху самостоятелността, смелостта да започнеш отначало и избора да поемеш по нов път.

Какво разказва новата книга Timeless?

В новата си книга Мей Мъск продължава да разказва личната си история, като поставя акцент върху устойчивостта и способността на човек да се адаптира към промените.

Тя споделя за преодоляването на житейски трудности, отглеждането на трите си деца, изграждането на професионална независимост и неочакваното възраждане на моделската си кариера след 50-годишна възраст.

Timeless разглежда идеята, че възрастта не трябва да бъде пречка пред личното развитие, професионалните успехи и новите възможности.