Елизара Янева започна с трудна победа участието си на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава с награден фонд 60 000 долара. Поставената под номер 1 българка обърна естонката Елена Малигина с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) след три часа и 27 минути игра.

Янева пропусна два сетбола при 6:5 в първата част, а след това загуби тайбрека с 5:7 точки. Във втория сет тя изостана с 1:4, но спечели пет последователни гейма и изравни резултата.

Драмата продължи и в решителната част. Българката поведе с 5:3, но при 5:4 пропусна два мачбола на собствен сервис и допусна изравняване. След още два пробива се стигна до тайбрек, в който Янева авансира с 4:1. Малигина навакса до 5:5, но първата ни ракета спечели следващите две точки и затвори мача.

Успехът донесе на Янева девет точки за световната ранглиста, в която тази седмица е 142-ра. Следващата ѝ съперничка ще бъде германската квалификантка Юлия Щузек. По-късно днес Лидия Енчева ще започне участието си срещу петата поставена Сюзан Ламенс от Нидерландия.

Янева продължава и на двойки, където с латвийката Беатрис Зелтина вече е на четвъртфинал. Двете победиха Доминика Пирохова и Радка Желничкова с 6:1, 2:6, 10:7. За място сред последните четири ще срещнат Алисия Дъдъни и Елена Малигина или Теодора Костович и Джорджина Гарсия Перес.