Майка и нейният партньор бяха осъдени на затвор във Великобритания след смъртта на двегодишно момиченце, погълнало мляко, замърсено с кокаин. Детето е починало през април 2024 г., а присъдите са произнесени тази седмица, съобщава bTV, позовавайки се на британски медии и полицията в Кливланд.

Двегодишната Лейла Хач е починала, след като се е задавила със собственото си повърнато вследствие на поглъщането на наркотичното вещество. Според резултатите от аутопсията в организма ѝ са установени кокаин, канабис и екстази.

Концентрацията на кокаин в кръвта на момиченцето е била толкова висока, че според разследващите би могла да причини смърт дори на възрастен човек.

Майката на детето, 22-годишната Джоди Хач, го завела в жилището на своя 30-годишен партньор Дейл Мати, който се занимавал с разпространение на наркотици. Именно там пристигналите на място медици открили момиченцето в безсъзнание.

При последвалото претърсване на апартамента полицията открила значителни количества канабис и кокаин, съхранявани на места, до които детето е имало достъп.

Токсикологичните изследвания установили смъртоносно количество кокаин и в шишето с мляко на Лейла. Следи от наркотика били открити също в кръвта, стомашното съдържимо и косата ѝ.

Главният инспектор Крис Прингъл от полицията в Кливланд, ръководил разследването, определи случая като изключително тежък. По думите му наличието на големи количества наркотични вещества в жилището е създало опасна среда за малките деца.

"Всяко дете трябва да бъде в безопасност в собствения си дом", заяви той.

Първоначално Джоди Хач и Дейл Мати отрекли обвиненията за жестоко отношение към деца, свързани с Лейла и друго дете. На третия ден от съдебния процес в Кралския съд в Тийсайд обаче двамата променили позицията си и се признали за виновни.

Те признали вина и по допълнителни обвинения, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества.

Съдът осъдил Дейл Мати на 13 години лишаване от свобода, а майката на момиченцето получила присъда от пет години и четири месеца затвор.

Мати получил и допълнителна присъда за участие в насилствени безредици във връзка с нападение, извършено в жилище на 15 септември 2025 г.

След произнасянето на присъдите инспектор Прингъл изрази надежда, че съдебното решение ще донесе известно успокоение на близките на детето.

Той изказа съболезнования на семейството на Лейла и благодари на близките ѝ за проявената смелост по време на съдебния процес.