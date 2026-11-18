Руски пътнически самолет кацна безопасно на летището в турския курорт Анталия след подаден сигнал за бомба на борда. Пътниците и четиримата членове на екипажа са евакуирани, а последвалата проверка не е открила подозрителни предмети, съобщиха турски информационни агенции, цитирани от АФП.

Самолетът „Сухой Суперджет 100“ на руската авиокомпания „Азимут Еърлайнс“ е изпълнявал полет от град Минерални води в Южна Русия до Анталия, където се провежда климатичната конференция на ООН COP31.

След приземяването машината е била преместена в специално обезопасена зона на летището. Пътниците и екипажът са били евакуирани, а компетентните служби са извършили щателна проверка. При нея не са открити следи от взривни устройства или други подозрителни предмети.

Инцидентът идва на фона на поредица от фалшиви сигнали за бомби, засегнали десетки пътнически полети в Европа по-рано този месец. Няколко държави започнаха разследвания, а ирландските власти изразиха подозрения за „координирана кампания за дестабилизация“. До момента няма установени извършители.