Жълт код за бурен вятър е обявен за утре - 19 ноември, в 15 области в страната.

Силен вятър ще духа главно в западните и северните райони. Вятърът ще духа от запад-северозапад - 14-19 м/с и ще бъде с пориви до 24 м/с.

Облачността над страната първоначално ще е променлива, в следобедните часове ще се увеличи и ще бъде предимно значителна. Възможни са и валежи от дъжд в западните райони следобед.

Минималните температури ще са между 8° и 13°. Повишението на температурите ще продължи през деня и максималните ще бъдат между 17° и 22° - пролетни температури.

В София ще има променлива облачност. Очакват се слаби превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде около 9°, а максималната - около 19°.

Значителна облачност ще има в планинските масиви. В Западна България следобед ще превали. Ще духа и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

По Черноморието ще има променлива облачност, вятърът ще бъде до умерен от югозапад преди обяд и в ранните следобедни часове. По-късно след обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В страните на Балканите ще остане топло, но ветровито и променливо.

В северозападните райони облачността ще е значителна, там ще вали дъжд, като валежите ще са на места интензивни. Разкъсвания и намаления на облачността ще има над южните и източните райони от Гърция, преди обяд и в източната половина на Румъния. Дневните температури ще бъдат: за София – 19 градуса, Букурещ и Белград – също 19, Скопие – 18, Истанбул – 20, Солун – 23 градуса, Атина – 26.