Средната пенсия в България се предвижда да достигне 587,70 евро през 2027 г., а обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи на 450 евро. Това са част от мерките, заложени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), представен от социалния министър Наталия Ефремова пред парламентарната социална комисия.

По думите ѝ бюджетът ще бъде щит за възрастните хора и уязвимите групи, като предлага увеличение на редица социални плащания, част от които не са актуализирани през последните години.

От 1 юли 2027 г. пенсиите, отпуснати до края на 2026 г., се предвижда да бъдат увеличени с между 7 и 8% по т.нар. швейцарско правило. Средната пенсия за годината се очаква да нарасне с 8% спрямо 2026 г., а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж да достигне 374,62 евро.

Увеличение се предвижда и за максималната пенсия, социалната пенсия за старост и добавките към нея.

От 1 януари обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще нарасне от 398,81 на 450 евро. Същата сума се предвижда и за обезщетението при отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата или осиновителя.

За родителите, които се върнат на работа, без да използват целия си отпуск за отглеждане на дете, се предлага увеличение на изплащаното обезщетение от 50 на 75% от полагащата се сума.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице се предвижда да нарасне от 276,10 на 660 евро.

Промени са заложени и в условията за пенсиониране. От началото на 2027 г. жените, работещи при трета категория труд, ще могат да се пенсионират на 62 години и 8 месеца при 37 години осигурителен стаж. За мъжете изискванията ще бъдат 64 години и 10 месеца възраст и 40 години стаж.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се предвижда да достигне 660 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица - 2400 евро.

За пенсии и добавки през 2027 г. са заложени 14,668 млрд. евро, което е с 1,164 млрд. евро повече спрямо предходната година. Общият бюджет на ДОО възлиза на 16,53 млрд. евро.

Предложените промени предстои да преминат през законодателната процедура в Народното събрание, преди да влязат в сила.