Бюджет 2027 има три положителни страни, но основният му недостатък остава липсата на реално съкращаване на държавните разходи. Това заяви председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков пред bTV.

Според него първият положителен момент е възможността България да има приет редовен бюджет преди края на годината. Това ще позволи на общините, държавните институции и инвеститорите да планират разходите и дейността си още от началото на 2027 г.

Като второ предимство Дянков посочи реалистичността на заложените параметри.

"Този бюджет е честен. Каквото ни се предлага, каквото гледаме - това може да се изпълни. Няма скрити похвати, няма скрити дефицити", заяви той.

Бившият финансов министър коментира и обвиненията на опозицията за т.нар. "празен чек" от 1 млрд. евро за инфраструктурни проекти. Според него подобни средства традиционно присъстват в държавните бюджети, тъй като предварително не може да се определи кои проекти ще бъдат реализирани.

Третият положителен момент според Дянков са първите стъпки към реформи в здравеопазването, социалната система и енергетиката. Той даде за пример намеренията за промени в ТЕЛК, осигуряването на държавните служители и подкрепата за бизнеса при високите енергийни цени.

Въпреки това председателят на Фискалния съвет отправи критики към приходната и разходната част на бюджета. По думите му значителна част от допълнителните постъпления ще дойдат от еднократни мерки, сред които е данъкът върху свръхпечалбите.

Дянков изрази съмнение, че данъкът ще остане в сила само през 2027 г., както предвиждат управляващите.

Той настоя и за сериозно съкращаване на държавната администрация, като посочи, че съществуват множество звена, чиято дейност може да бъде оптимизирана.

"В администрацията има толкова неработещи звена, толкова ненужни звена", коментира Дянков.

Според него Министерството на електронното управление трябва да анализира възможностите за използване на изкуствен интелект в държавните институции, което би позволило намаляване на административната тежест и необходимия персонал.

Основният проблем според Дянков е, че въпреки заявените намерения за финансова дисциплина правителството не предприема съществени съкращения на разходите.

Още на 11 ноември председателят на Фискалния съвет предупреди, че в проектобюджета липсват реални мерки за ограничаване на публичните разходи.