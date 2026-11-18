Временна организация на движението ще бъде въведена на 19 ноември по първокласния път София - Варна в област Ловеч заради продължаващото премахване на опасни дървета. Ограниченията ще бъдат в сила от 10:00 до 14:00 ч. в участъка между село Сопот и кръговото кръстовище при село Микре, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Дейностите се извършват от служители на Държавното горско стопанство - Лесидрен и са насочени към отстраняването на дървета, разположени в непосредствена близост до пътното платно. Според органите на реда те създават предпоставки за пътни инциденти, особено през есенно-зимния сезон.

За осигуряване на безопасността на шофьорите и работещите на терен движението ще бъде пренасочвано по обходни маршрути и в двете посоки.

В посока София - Варна автомобилите ще бъдат отклонявани при село Сопот към Угърчин. Оттам движението ще продължава по третокласния път III-307 до връзката с първокласния път I-4 при село Микре.

В обратната посока, от Варна към София, превозните средства ще бъдат пренасочвани при кръговото кръстовище край Микре по път III-401 до кръстовището с път III-307. След това маршрутът ще преминава през Угърчин до пътната връзка с автомагистрала „Хемус“.

Движението в района ще се регулира и подпомага от служители на Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Подобна временна организация на движението беше въведена в същия участък и преди седмица, когато също се извършваха дейности по премахване на опасни дървета.

От полицията уточняват, че ограниченията са необходими за безопасното изпълнение на дейностите и предотвратяването на инциденти по натоварения първокласен път.