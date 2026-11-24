Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, е варненски предприемач с интереси в строителството, недвижимите имоти и хотелиерството. Според архивни медийни публикации прякорът му идва от търговията с дънки, с която се е занимавал през 90-те години. Името му отново влезе в новините, след като Благомир Коцев заяви, че Славов е оказал натиск върху членове на ОИК – Варна за предсрочното прекратяване на кметския му мандат.

От операция „Медузите“ до делото в Страсбург

Славов става широко известен през март 2010 г., когато е задържан при полицейската операция „Медузите“ заедно с тогавашния председател на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов (бел.ред. станал след това и министър на труда и социалната политика в кабинета на Росен Желязков). Акцията е част от разследване на предполагаеми злоупотреби при закупуването на автобуси втора употреба за общинския транспорт.

През ноември 2015 г. Европейският съд по правата на човека установява нарушения при полицейската акция в дома на Славов, както и нарушение на презумпцията му за невиновност заради изказвания на тогавашния вътрешен министър и мотивите на съдебно решение по задържането му. Съдът присъжда общо 40 000 евро на Славов и семейството му за неимуществени вреди и още 4000 евро за разноски.

Какво каза Андрей Гюров след изборите през април

След парламентарните избори на 19 април 2026 г. тогавашният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че при акция на МВР срещу купуването на гласове във Варна са открити близо 200 000 евро и списъци с лични данни. Дечев посочи, че по случая се издирва бизнесмен, за когото има данни, че е в чужбина. Дни по-късно тогавашният служебен премиер Андрей Гюров посочи в интервю пред Мария Цънцарова в „Извън ефир“, че става дума за Дънката, и каза, че той е извън страната.

В същото интервю Гюров свърза Славов и с действия в полза на бившия депутат от ГЕРБ Славена Точева, която се отличи с висок брой преференции във Варна. Изявлението на Гюров е публично твърдение за ролята на Славов.

Защо Коцев посочи Славов

Коцев свърза отстраняването си с оттеглянето на две предложения – за тунел под Морската градина към крайбрежната алея и за продажба на три общински имота. Според него тези решения са засегнали икономически интереси във Варна. Твърдението му за натиск от страна на Славов остава непотвърдено. В мотивите си за прекратяването на мандата ОИК посочва отсъствията на Коцев през 2025 г., когато е бил задържан под стража.