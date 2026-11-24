Скандални сцени белязаха световното първенство по футбол за хора с нисък ръст, което се провежда в Мароко. Масово сбиване между футболистите на домакините и Колумбия превърна двубоя между двата отбора в истински хаос. До грозните сцени се стигна след последния съдийски сигнал на срещата, завършила при равенство 1:1.

Инцидентът се разигра в Рабат. Напрежението възникнало заради реакцията на колумбийските футболисти след изравнителното попадение. Празнуването на гостите предизвикало недоволство сред мароканските играчи. Последвали разправии, които бързо прераснали във физическа саморазправа.

На разпространените в социалните мрежи видеокадри се вижда как футболисти от двата състава си разменят удари и ритници. Няколко участници падат на терена, а други продължават да се нападат, докато обстановката става все по-напрегната. Сблъсъкът излиза извън контрол и се налага намесата на хора от щабовете и организаторите.

Ситуацията ескалира дотолкова, че на терена се появяват и полицейски служители, които се опитват да разтърват участниците в мелето.

Според информацията на чуждестранните издания в сбиването са участвали не само футболисти, но и представители на треньорските щабове на двата отбора. Към момента няма официално потвърдени данни за сериозно пострадали състезатели, нито за конкретни дисциплинарни наказания след инцидента.

Световното първенство за хора с нисък ръст се провежда за втори път в историята. Турнирът започна на 20 ноември и трябва да продължи до 30 ноември, а мачовете се играят в мароканската столица Рабат. В състезанието участват 16 национални отбора според информацията на международните спортни медии.

Регламентът на надпреварата е съобразен със специфичните характеристики на участниците. На терена могат да играят футболисти с ръст до 140 сантиметра, като е разрешено включването на до двама състезатели с височина до 149 сантиметра. Срещите се провеждат във формат 7 срещу 7 на адаптирано игрище.

Първото издание на световното първенство се проведе в Буенос Айрес през ноември 2023 година. Тогава титлата спечели Аржентина, която победи Парагвай с 3:1 във финалната среща. Южноамериканците пристигат в Мароко като действащи световни шампиони и отново са сред участниците в турнира.