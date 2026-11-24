Мъж и жена са задържани и обвинени за умишленото убийство на жена в Сливен на 11 ноември. Окръжната прокуратура ще поиска от съда двамата да останат в ареста.

Според държавното обвинение жената е починала след тежък побой. Прокуратурата посочва, че убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

Двамата са обвинени в съучастие. Според прокуратурата С. Ч. е извършител, а М. К. е помагач.