Ултрасите на Лацио от “Курва Норд” обявиха, че временно прекратяват бойкота на домакинските мачове. Те ще подкрепят отбора срещу Аталанта на 6 декември в Серия А, а седем дни по-късно ще присъстват и на дербито с Рома.

Привържениците бойкотират домакинствата от началото на годината в знак на протест срещу собственика Клаудио Лотито. Те настояват той да продаде клуба и досега правеха изключение за дербитата.

“За месец декември решихме да си подарим един цял месец с Лацио”, написаха от “Курва Норд” в изявление, публикувано във вторник. Част от феновете изразиха несъгласие с решението в коментарите под публикацията в Instagram.

Лацио оглавява класирането в Серия А и остава без загуба след първите 12 шампионатни мача за сезона.