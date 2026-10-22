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Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора
БТА

Сигналът е подаден от 61-годишен мъж, установил липсата на раницата си от незаключен кабинет

Кражба на вещи и пари на стойност близо 10 000 евро е извършена от кабинет в медицински център в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от 61-годишен мъж, който установил липсата на раницата си по време на работа в здравното заведение.

В раницата имало портмоне с лични документи, несесер с пари, лупи за очни прегледи и комплект слушалки. По данни на потърпевшия вещите били оставени в незаключен кабинет.

По случая е образувано досъдебно производство.

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