Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Кражба на вещи и пари на стойност близо 10 000 евро е извършена от кабинет в медицински център в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от 61-годишен мъж, който установил липсата на раницата си по време на работа в здравното заведение.

В раницата имало портмоне с лични документи, несесер с пари, лупи за очни прегледи и комплект слушалки. По данни на потърпевшия вещите били оставени в незаключен кабинет.

По случая е образувано досъдебно производство.