Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Овладяването на правосъдието от политически и икономически зависимости може да заличи постигнатото с години усилия, каза пред НОВА румънският юрист и експерт по борбата с корупцията, съдебната реформа и върховенството на правото Лаура Щефан.

Тя участва в международна конференция в София, организирана от Българския хелзинкски комитет и Съюза на съдиите в България.

Водеща тема в дискусията е въпросът доколко българските магистрати могат да работят независимо и дали информацията, събирана чрез специални разузнавателни средства (СРС), не може да се превърне в инструмент за натиск и шантаж. Повод за конференцията са изследвания на Българския хелзинкски комитет, според които стотици съдии са били обект на разработки, подслушване и наблюдение. Част от събраните материали могат да съдържат данни за нарушения, но други може да са резултат от доноси и набеждавания и да бъдат използвани за оказване на натиск върху магистратите.

Лаура Щефан смята, че основният въпрос не е само дали подобни средства се използват в рамките на разследвания, а как се гарантира, че информацията от тях няма да бъде употребена за цели, различни от правосъдието.

„В наказателните разследвания е възможно да има такива записи, но въпросът е дали са необходими за самото разследване и как гарантираме, че съдържанието, получено чрез тези разузнавателни средства, се използва за наказателни разследвания, а не за шантаж“, посочи тя.

По думите ѝ проблемът е свързан и с гражданския контрол върху дейността на разузнавателните служби, както и с опасността събраната информация да се използва срещу представители на съдебната власт и други обществени групи.

Щефан обърна внимание на практиката тайните служби да предоставят технически средства и услуги на органите на правосъдието.

Според нея наличието на подобно оборудване в службите не е достатъчен аргумент те да извършват дейности, които трябва да бъдат подчинени на ясни правила и ефективен контрол. От съществено значение е не само съдебното разрешение за използване на СРС, но и контролът върху събраните материали и начина, по който те се използват.