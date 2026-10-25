България избира президент: Над 6,5 млн. избиратели могат да гласуват за една от 27 кандидатски двойки

Българските граждани днес гласуват за седмия президент на страната. Право на глас имат 6,59 млн. души, които могат да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. За 46 001 българи това ще бъде първо участие в избори.

Изборният ден започва в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа. Ако пред избирателните секции все още има желаещи да упражнят правото си на глас, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. Същите правила важат и за секциите зад граница, като часовете се определят според местното време.

Над 11 600 машини за гласуване в страната

На територията на България машинно гласуване ще се провежда в 9373 избирателни секции. В 2249 от тях ще бъдат осигурени по две устройства. Общият брой на машините достига 11 622.

Промените в изборните правила бяха приети от Народното събрание на 30 юли 2026 г., когато депутатите решиха в секциите с повече от 300 избиратели да се гласува изцяло машинно.

Българите в чужбина гласуват в 613 секции

За сънародниците ни зад граница са разкрити 613 избирателни секции в 60 държави. Машинно гласуване ще бъде възможно в 242 от тях, като в 24 секции ще има по две устройства.

Най-голям брой секции са организирани в Обединеното кралство – 82, следвано от Турция със 78. В Германия те са 70, в Испания – 67, а в Съединените щати – 44.

Информация за адресите на секциите в чужбина е публикувана на сайта на Министерството на външните работи, както и в приложението на Централната избирателна комисия „Избори 360°“.

Припомняме, че в края на юли парламентът премахна ограничението за разкриване на до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите, които не членуват в Европейския съюз.

Как ще гласуват хората с увреждания?

За улесняване на избирателите със зрителни затруднения са предвидени 1500 специални тактилни шаблона за хартиените бюлетини. Те покриват бюлетината и разполагат с обозначения на брайлова азбука, както и с прорези, които позволяват самостоятелно отбелязване на избора.

Хората със зрителни или двигателни затруднения могат да упражнят правото си на глас в пригодени за целта секции, разположени основно на първите етажи на сградите.

При необходимост избирателите с увреждания могат да получат съдействие от придружител по свой избор. Разрешението се дава от председателя на секционната избирателна комисия и важи както за гласуването с хартиена бюлетина, така и за машинния вот.

„Избори 360°“ предоставя информация за вота

Централната избирателна комисия осигурява на гражданите достъп до информация за изборния процес чрез приложението „Избори 360°“.

В раздела „За избиратели“ са публикувани всички кандидатски двойки, интерактивна карта на секциите и симулатор за машинно гласуване. Чрез него гражданите могат предварително да се запознаят с начина на работа на устройствата.

Приложението предоставя и възможност за проверка на адреса на избирателната секция чрез електронните услуги на ГД „ГРАО“, както и за изпращане на сигнали директно до ЦИК.

Потребителите ще могат да следят резултатите от отделните секционни избирателни комисии, включително тези зад граница. Работата на комисиите в изборния ден ще бъде достъпна за наблюдение в реално време чрез платформата evideo.bg.

В раздела „За СИК“ ще бъдат публикувани електронни образци на протоколите за отчитане на хартиения и машинния вот, както и на резултатите от контролните преброявания.

Кога ще станат ясни резултатите?

Преброяването на гласовете започва непосредствено след официалния край на изборния ден, но не по-рано от 20:00 часа.

Секционните избирателни комисии трябва да установят резултатите, да попълнят съответните протоколи и да ги предадат на районните избирателни комисии. Същата процедура се прилага и за секциите извън България.

В срок до 48 часа след приключването на гласуването районните комисии трябва да обобщят и обявят резултатите за съответните изборни райони и да изпратят протоколите си в ЦИК.

Междинните данни от обработката на протоколите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Окончателните резултати и имената на избраните президент и вицепрезидент трябва да бъдат обявени не по-късно от 48 часа след края на изборния ден.

Възможен балотаж на 1 ноември

Ако нито една от кандидатпрезидентските двойки не успее да спечели изборите на първия тур, ще се проведе балотаж на 1 ноември 2026 г.

До втория тур ще бъдат допуснати двете двойки, получили най-много гласове.

Съгласно Конституцията президент може да бъде избран още на първия тур, ако кандидатът получи повече от половината действителни гласове, при условие че в изборите са участвали повече от половината избиратели.