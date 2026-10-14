Димитър Кузманов: Спортът в България е жалка картинка, тенисът още повече

Българският тенисист Димитър Кузманов изригна в социалните мрежи, след като сдружение без дейност спечели търга за концесия на кортовете в „Борисовата градина". Сдружение „Тенис клуб Хасково 2015" обжалва пред Върховния административен съд (ВАС). Клубът, в който започна кариерата на Григор Димитров е единственият участник в търга, представил доказателства за спортна дейност.

„Прочетох, че клубът на Григор Димитров не е успял да спечели концесия за кортовете в Борисовата градина", пише Кузманов в социалните мрежи. „Нашият клуб от 3 години не може да вземе база в Пловдив по ред причини. Корумпирана община, концесии, измислени бизмесмени, които искат да правят мръсно, хора които управляват клубове без да разбират грам от тенис, хора в българската федерация и какво ли още не...

Спортът в България е жалка картина!

Тенисът в България още по-жалка...

Дано някой ден това се промени и да се даде възможност на хора които наистина разбират и искат да направят нещо за спорта, децата и любителите !

Не мислете, че успехите на момчетата са плод на управници, успехи на инат и лична мотивация са!".

33-годишният Кузманов е един най-опитните български тенисисти в тура, а рекордното му класиране в световната ранглиста е №159 през август 2022 година. По настоящем той е №378. Дълго време пловдивчанинът беше ракета №2 на България, а за няколко години и №1 заради отказа на Григор Димитров да играе за Купа „Дейвис".