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Дипломат с български език оглавява посолството на САЩ в Гърция

Дипломат с български език оглавява посолството на САЩ в Гърция
US Embassy

Във Вашингтон той е заемал позиции в отделите за Китай и Корея, а също така е бил началник на кабинета на Кърт Кембъл в Бюрото по въпросите на Източна Азия и Тихоокеанския регион

Дипломатът Джошуа (Джош) Хък, който владее български език, пое ролята на временно управляващ посолството на Съединените американски щати в Гърция след внезапната оставка на досегашния посланик Кимбърли Гилфойл, съобщиха от американската дипломатическа мисия в Атина, цитирано по БТА.

Официалното съобщение съдържа подробна автобиография на Джошуа Хък, която разкрива силна връзка с нашия регион. В миналото той е бил заместник-помощник държавен секретар на САЩ, отговарящ за политиката по отношение на Южна Европа и Кавказ, както и директор на Службата по въпросите на Южна Европа, курираща Гърция, Кипър, Малта и Турция. Професионалният му път в дипломатическата служба включва ключови мандати в Шанхай, Токио, Рангун, Тайпе, Хонконг и не на последно място – в София, където е усъвършенствал езиковите си познания.

Опитният американски дипломат се отличава със сериозен лингвистичен профил, като освен български, владее мандарин, японски и бирмански език. Във Вашингтон той е заемал позиции в отделите за Китай и Корея, а също така е бил началник на кабинета на Кърт Кембъл в Бюрото по въпросите на Източна Азия и Тихоокеанския регион.

Рокадата по върховете на мисията в Атина стана факт, след като бившият посланик Кимбърли Гилфойл подаде оставка на 13 октомври. Оттеглянето ѝ беше директно поискано от Белия дом заради сериозни обвинения в неподходящо поведение. Ден преди официалното решение американският президент Доналд Тръмп открито заяви пред журналисти, че обмисля уволнението на Гилфойл с думите: „Не сме доволни“. Повод за скандала станаха разследвания в американската преса, разкриващи детайли за спорни прояви на дипломатката както преди пристигането ѝ в Гърция, така и по време на нейния официален мандат в страната.

Политическите сътресения около Гилфойл бързо се пренесоха на гръцката политическа сцена. Гръцките опозиционни партии реагираха остро на новината и поискаха незабавни и официални обяснения от правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Опозицията настоява да се изясни дали е имало намеса от страна на американския дипломат във вътрешните работи на Гърция и каква е била нейната конкретна роля в прокарването на чужди бизнес интереси.

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