БНЕБ: Токът за бизнеса поскъпва минимално утре

При средна цена от 207,38 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред". Това сочат данните след затварянето на борсата.

Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 октомври.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена от 203,78 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 1,77 процента в сравнение с днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 173,57 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 241,19 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 103 893,88 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 168,11 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 163,40 евро (без ДДС) за мегаватчас.