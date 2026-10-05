Новини
Търси
Подкаст
Икономика

БНЕБ: Токът за бизнеса поскъпва минимално утре

БНЕБ: Токът за бизнеса поскъпва минимално утре
БТА

Цената на тока за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 1,77 процента в сравнение с днешния ден

При средна цена от 207,38 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред". Това сочат данните след затварянето на борсата. 

Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 октомври.

Енергийната борса вчера затвори при средна цена от 203,78 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 1,77 процента в сравнение с днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 173,57 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 241,19 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 103 893,88 мегаватчаса електроенергия.  

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 168,11 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 163,40 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Още по темата

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата за август

Цената на тока за бизнеса скача с над 42% на борсата за 4 май

Цената на тока за бизнеса скача с над 42% на борсата за 4 май

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Водещи

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 2 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 15 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 28 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 38 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 48 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 57 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна