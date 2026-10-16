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Жп транспортът да се регистрира в "Железопътна администрация" обсъждат депутатите

Жп транспортът да се регистрира в "Железопътна администрация" обсъждат депутатите
Снимка: БТА

Целта била Законът за железопътния транспорт да е според сегашна европейска наредба

Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган у нас в железопътния транспорт, предвиждат промени в Закона за железопътния транспорт, които депутатите ще обсъдят на второ четене според приетата програма за работа на Народното събрание.

С преминаването към централизирано регистриране в Европейския регистър на превозните средства отпада необходимостта агенцията да поддържа отделен национален регистър на превозните средства, посочва вносителят - Министерският съвет. Законопроектът предвижда тя да поддържа само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на България.

Законопроектът има за цел да приведе Закона за железопътния транспорт в съответствие с действащата европейска нормативна уредба. Според европейските изискания всяка страна член на Европейския съюз трябва да посочи регистриращ орган, който ще обработва заявления и ще актуализира данни в Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС) за превозни средства, регистрирани на нейна територия. 

Предвижда се всички страни от ЕС да прехвърлят данните за регистрираните превозни средства от националните регистри на превозните средства в ЕРПС като по този начин всички държави членки ще използват централизирано регистриране на превозни средства в ЕРПС. 

Другата група промени е свързана с правата на пътниците в железопътния транспорт, като се адаптира българското законодателство в съответствие с европейските регламенти. Предвижда се отмяна на легалната дефиниция за „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“, тъй като тези понятия вече не се използват в Закона за железопътния транспорт, а материята е уредена в Закона за обществения транспорт. В Закона за обществения транспорт са уредени включително и санкциите при нарушаване на правата на тези пътници. Предлага се се в срок до 5 години след влизането в сила на законопроекта Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да извърши последваща оценка на въздействието на закона.

Днес ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговарят министрите Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Иван Шишков и Росица Карамфилова.

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