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Външната политика и подкрепата за Украйна са в центъра на разговорите на Европейския съвет

Външната политика и подкрепата за Украйна са в центъра на разговорите на Европейския съвет
БТА/АП

Очаква се председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски

Европейският съвет в Брюксел продължава днес с темите за външната политика и подкрепата за Украйна.

Очаква се председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски.

Ще бъдат обсъдени текущите военни и финансови нужди на Киев, доставката на системи за противовъздушна отбрана и оборудване, както и напредъкът на страната в процеса по присъединяване към Евросъюза.

27-те ще направят оценка на напредъка и на останалите кандидати за членство.

Първият ден от Европейския съвет беше фокусиран главно върху икономическото бъдеще и сигурността на общността.  

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