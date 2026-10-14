Президентът Йотова: Черно море влиза извънредно в дневния ред на Европейския съвет

Темата за сигурността в Черно море ще бъде включена като извънредна точка в дневния ред на предстоящата среща на Европейския съвет в Брюксел. Това съобщи президентът Илияна Йотова пред журналисти в Бургас.

"Проведох телефонен разговор с президента на Румъния и се уточнихме да има извънредна точка за Черно море на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел. Ще има и общ консолидиран текст, който съставят двете външни министерства", заяви Йотова.

По думите ѝ България и Румъния ще настояват за прекратяване на бойните действия и използването на дронове в Черно море.

Двете външни министерства вече подготвят документ в две части - анализ на фактите и заплахите за безопасността на корабоплаването и мерките за подкрепа, които могат да бъдат поискани от Европейския съюз.

"Това включва както засилено наблюдение, така и съдействие при разследванията. Продължаваме да смятаме, че можем да получим необходимата апаратура от Европейската агенция за морска безопасност, за да направим сериозно разследване на потъналите кораби", посочи президентът.

Йотова подкрепи и френската инициатива за прекратяване на нападенията в Черно море и заяви, че според нея все повече европейски държави застават зад подобна позиция.

"Основното ни искане е за спиране на всякакви бойни действия и употреба на дронове в Черно море. Мисля, че печелим все повече съюзници и моята прогноза е, че ще има общо решение на Европейския съюз", каза тя.

България води разговори и с Турция, като според Йотова Анкара трябва да бъде включена в дипломатическите усилия заради контактите си с участващите във войната страни.

"Най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни", заяви президентът.

Йотова обърна внимание и на рисковете за рибарите и хората по българското крайбрежие. По думите ѝ се разработва национален механизъм за предупреждение при откриване на опасни плаващи предмети в морето, като се обсъжда и използването на системата BG-ALERT.

Изявлението идва след новите атаки срещу търговски кораби край българското крайбрежие. "CHELSEA-3", плаващ под малтийски флаг, беше поразен от дронове, но всички 15 моряци на борда бяха спасени. HS Dignity, под флага на Гвинея-Бисау, потъна след нападението. Шестима членове на екипажа бяха спасени, а други 10 останаха в неизвестност.

Операцията по издирването им беше прекратена в сряда след рязко влошаване на метеорологичните условия.

Йотова вече обяви, че България ще постави въпроса и пред Съвета за сигурност на ООН. Тя не изключи и възможността страната да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, но подчерта, че подобна стъпка трябва да бъде внимателно обмислена и би имала по-голяма тежест, ако бъде предприета съвместно с други държави.